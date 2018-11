Zona da degola Corinthians encara o Cruzeiro para fugir da zona da degola

O Brasileirão 2018 chega à 34ª rodada de disputa nesta quarta-feira (14) com grandes partidas separadas para a torcida brasileira. São confrontos de tirar o fôlego e que movimentam todas as partes da tabela de classificação da Série A.

Numa dessas partidas, o Cruzeiro recebe o Corinthians às 20h45 (MS), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A última vez que as equipes se enfrentaram, o clima estava recheado de adrenalina e emoção.

Finalistas da Copa do Brasil 2018, a Raposa e o Timão decidiram o título da competição mais democrática do país na última edição, com os cruzeirenses levando a melhor e levando o hexacampeonato do torneio para casa.

Nesta quarta-feira (14), no entanto, o confronto não reserva tanta eletricidade. O Corinthians, na 13ª posição com 40 pontos e a três do Z-4, sente presente a ameaça da zona de rebaixamento. A vitória nesta noite pode ser a virada de chave que o Timão tanto almeja para afastar de vez as chances de descenso e se concentrar em uma vaga na Copa Sul-Americana de 2019. Na contramão da ansiedade corintiana, a equipe celeste segue em velocidade de cruzeiro neste final de ano.

Já classificada para a Libertadores do próximo ano e virtualmente livre de qualquer possibilidade de rebaixamento, a Raposa promove testes no elenco e já projeta o planejamento do clube para a temporada 2019.

Outros jogos:

Vasco x Atlético-PR - 18h30 - Rio de Janeiro

Paraná x Atlético-MG - 20h - Curitiba

Bahia x Ceará - 20h - Salvador

Palmeiras x Fluminense - 20h45 - São Paulo

Sport x Vitória - 20h45 - Recife