Corinthians Corinthians enfrenta o Independiente tentando virar o jogo para chegar à final

Por: Douradosnews, com Corinthians

Nesta quarta-feira (25), o Corinthians enfrenta o Independiente del Valle (EQU), pelo jogo decisivo da semifinal da Conmebol Sul-Americana. O confronto acontece às 20h30 (MS), no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador. A partida será o 30º jogo da história do Alvinegro pelo torneio continental.



O time desembarcou em Quito nesta terça-feira (24) e já concluiu a preparação para enfrentar o a equipe equatoriana.

O último treinamento antes da partida foi realizado no estádio Rodrigo Paz Delgado, da LDU. Os atletas passaram por atividades de toque de bola e trabalhos físicos.

O atacante Vágner Love pode completar 100 jogos com a camisa do Corinthians, caso entre em campo no Olímpico Atahualpa.

A primeira partida, na Arena Corinthians, acabou em 2 a 0 para os equatorianos. Agora, a equipe de Fábio Carille precisa reverter o resultado fora de casa para garantir a vaga na grande final, que será disputada em Assunção no Paraguai. Uma vitória por três gols de diferença ou por dois gols a mais do que a quantidade marcada pelo adversário (3 a 1, 4 a 2, 5 a 3 por exemplo) classificam o Corinthians. Um triunfo por 2 a 0 leva a decisão da vaga para os pênaltis. ?

Campanha

Na primeira fase, o Timão passou pelo Racing (ARG) nos pênaltis e garantiu a classificação após dois empates por 1 a 1, sendo o último em Buenos Aires. Depois, repetiu o placar vitorioso de 2 a 0 sobre o Deportivo Lara (VEN) e avançou para as quartas de final após derrotar o Montevideo Wanderers (URU) por 2 a 0 e 2 a 1, respectivamente.

Nas quartas de final, Corinthians e Fluminense empataram em 0 a 0 no primeiro jogo e um empate por 1 a 1, no Maracanã, garantiu a classificação do Timão para as semifinais da Sul-Americana pela primeira vez na história.

Na semifinal, o adversário do clube do Parque São Jorge é o Independiente del Valle, do Equador.

Retrospecto

Ao longo dos seus 109 anos, o Corinthians disputou apenas 13 partidas contra equipes equatorianas. O retrospecto é favorável ao Timão: oito vitórias, um empate, quatro derrotas, 30 gols marcados e nove sofridos.