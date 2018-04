Infraestrutura Coronel Sapucaia recebe R$5,9 milhões em obras de saneamento "São 783 ligações domiciliares, 13.361 metros de rede coletora de esgoto, entre outras obras de esgotamento sanitário"

O Governo do Estado inaugurou ontem, quinta-feira (26/4) obras de saneamento básico em Coronel Sapucaia. Foi entregue uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade de tratar 20 litros por segundo, 783 ligações domiciliares, 13.361 metros de rede coletora de esgoto, entre outras obras de esgotamento sanitário, totalizando um investimento de mais de R$ 3,5 milhões.

Essas obras foram executadas com recursos do Governo Federal, por meio da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e contrapartida do Governo do Estado, via Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

Além disso, o governador Reinaldo Azambuja e o presidente da Sanesul, Luiz Rocha, assinaram a autorização para licitação da obra de perfuração e ativação de um poço profundo que será feito com recursos próprios da estatal, que ultrapassa o valor de R$ 2,4 milhões.

Foto: Divulgação

“Muito bom estar aqui e inaugurar obras importantes. Inauguramos a Estação de Tratamento de Esgoto que leva Coronel Sapucaia a ter 80% de coleta e tratamento. Daqui a alguns dias teremos a universalização disso. É um ganho enorme para a população porque esgotamento sanitário é saúde”, disse o governador Reinaldo Azambuja.

O governador também ressaltou a importância de ampliar o sistema de abastecimento de água no município. “Hoje assinamos autorização para licitação da perfuração de um poço profundo que vai solucionar de vez o problema de falta de água aqui em Coronel Sapucaia. Essa obra vai ser iniciada nos próximos dias e vai dar estabilidade e tranquilidade para a população.”

Na solenidade de entrega das obras de esgotamento sanitário e da autorização para a perfuração e ativação do poço profundo também contou com a presença do prefeito Rudi Paetzold. Além dos deputados estaduais, vereadores, autoridades locais, o diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Sanesul, José Carlos Queiroz; o gerente regional, Alyson Gomes da Fonseca; a supervisora local, Judith Farias; e demais funcionários da Empresa de Saneamento do Estado.