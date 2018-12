São Paulo Corpo de adolescente de 14 anos é encontrado dentro de freezer Vítima desapareceu após ter ido a um baile funk; motivo do crime seria um suposto envolvimento da jovem com facção rival

O corpo de uma adolescente foi encontrado dentro de um freezer, na manhã desta quinta-feira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O eletrodoméstico com Yasmin Oliveira, de 14 anos, estava na na BR-465 (antiga Estrada Rio-São Paulo), altura do bairro Jardim Guandu. Ela foi assassinada por traficantes na madrugada de segunda e estava desaparecida desde então.

Yasmin desapareceu depois de ir a um baile funk na comunidade Dom Bosco. Um dos suspeitos do crime, um traficante conhecido como Super Shock, morreu em confronto com policiais militares, na quarta. O motivo do crime seria um suposto envolvimento da jovem com milicianos.

Antes mesmo de o corpo aparecer, familiares da Yasmin já sabiam que ela estava morta. A mãe, inclusive, usou as redes sociais para pedir pelo corpo da filha.