Rio Paraguai Corpo de Bombeiros procura homem de 58 anos no Rio Paraguai Vítima saiu para comprar combustível e não foi mais visto. O barco que ele estava foi encontrado ligado no leito do rio

Equipes do Corpo de Bombeiros buscam por um homem de 58 anos nas águas do Rio Paraguai nesta quinta-feira (5). Gilberto Góes Lima saiu de barco na tarde de ontem para comprar combustível em Porto Morrinho – distrito que fica a cerca de 70 quilômetros de Corumbá – e não foi mais visto.

A vítima saiu do distrito de Porto Esperança por volta das 17 horas para comprar combustível em Porto Morrinho e não retornou no horário combinado. Preocupados, familiares resolveram fazer o mesmo trajeto em busca de Gilberto. No meio do caminho, encontraram apenas o barco dele, com o motor ligado, "dando voltas" no leito do rio.

A suspeita é que o barqueiro tenha caído na água antes mesmo de chegar em Porto Morrinho. Parentes acionaram o Corpo de Bombeiros e nesta quinta-feira equipe de salvamento aquático fazem buscas no trecho de Porto Esperança a Porto Morrinho, de aproximadamente 3 quilômetros. Até o momento a vítima não foi encontrada.