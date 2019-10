Marcas de tiros e facada Corpo de colombiano é encontrado com marcas de tiros e facada em rio de MS Homem era morador de São Paulo e foi encontrado morto em MS

O Corpo de Bombeiros localizou na manhã desta segunda-feira (7) o corpo do colombiano Sérgio Enrique Cediel Pinto, 48 anos. Com duas perfurações de arma de fogo, ele estava a 800 metros da foz do Canal do Bracinho, cerca de 20 minutos de barco da área urbana de Corumbá, cidade que fica distante cerca de 444 quilômetros de Campo Grande.

Cediel foi localizado por pessoas que estavam em uma lancha. Conforme as informações do site Diário Online, o estrangeiro usava bermuda jeans e camiseta cor escura. Ele foi identificado por uma carteira de trabalho e de habilitação.

Com marcas de tiro no tórax e no queixo, também um ferimento de arma branca no abdômen, com exposição das vísceras, o corpo foi encaminhado ao Imol (Instituto Médico e Odontologia Legal).

Sérgio Enrique estava em Corumbá desde a última sexta-feira (4) e não mantinha contato com a esposa desde esta data. A família iria registrar boletim de ocorrência nesta segunda-feira informando o desaparecimento dele. A vítima morava em São Paulo.

A Polícia Civil de Corumbá deve investigar as circunstâncias da morte do colombiano.