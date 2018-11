HOMICÍDIO Corpo de homem completamente nu é encontrado às margens de rua da Capital Sem identificação, vítima foi localizada a 1 quilômetro do asfalto da BR-163

Corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira (19), na rua Desembargador Leão Neto do Carmo, no bairro Taquaral Bosque. Completamente nu, o homem estava às margens da rua de terra, cerca de 1 quilômetro do asfalto da BR-163.

Não houve nenhuma tentativa de esconder o corpo da vítima. Ele foi descartado na beira da rua apenas com uma calça sob o cadáver.

Com várias manchas de sangue pelo corpo, ainda não há informações do que teria provocado a morte do homem, se teria sido golpes de faca ou disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada e delimitou o acesso no local até a chegada da Perícia Criminal da Polícia Civil.