Terenos Corpo de homem é encontrado boiando em represa de fazenda

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto no final da tarde desta quarta-feira, dia 23 de outubro, na represa da fazenda Conquista, localizada no município de Terenos.

As informações iniciais são de que a vítima era um pescador, mas não se sabe há quando tempo o corpo do homem estava desaparecido. Segundo o site Campo Grande News, a fazenda Conquista, local onde fica a represa em que a vítima foi encontrada boiando, fica entre Terenos e Dois Irmãos do Buriti.

O Corpo de Bombeiros e a pericia da Polícia Civil de Campo Grande foram até o local fazer o resgate do homem. O corpo, possivelmente, foi trazido para o IMOL (Instituto Médico de Odontologia) da Capital.