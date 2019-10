Resgatado Corpo de mulher é resgatado do Rio Paraguai A vítima estava desaparecida desde a última segunda-feira

Lorraine Guedes Coqueiro, 30 anos, foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (16), no Rio Paraná, em Panorama, cidade distante 103 quilômetros de Três Lagoas.

A vítima estava desaparecida desde a última segunda-feira. Moradora de Dracena, ela foi encontrada por turistas que estavam às margens do rio.

O corpo foi reconhecido pelo padrasto. As informações são do Panorama Notícia e do Hoje Mais.