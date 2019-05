JUTI Corpo de pescador desaparecido no domingo é encontrado Vítima foi encontrada há três quilômetros de onde pescava

Foto: Tá Na Mídia Naviraí

O corpo do pescador José Sodre Neto, de 63 anos, foi encontrado no rio Amanbaí, na tarde de ontem (28), quatro dias após seu desaparecimento nas águas, em Juti.

Conforme o site, Ta Na Mídia Naviraí, a vítima era morador de um sítio que fica às margens do rio. No sábado (25), ele pescava em um deck, há cerca de meio quilômetro da cachoeira Salto do Pirapó. Essa foi a última informação sobre José até ontem.

Os Bombeiros foram chamados no domingo (26), após a família sentir falta de José. Foram quando as buscas se iniciaram, vários mergulhadores fizeram buscas próximo ao deck, mas nada foi encontrado.

O trabalho foi dificultado por conta do rio ter duas quedas d'água, tornando o local de difícil acesso.

No fim da tarde de ontem, o corpo foi encontrado a aproximadamente três quilômetros de distância do local onde ele foi visto pela última vez, e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico, que deve apontar as causas da morte.