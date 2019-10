Corpo do comerciante Cacau Ã© localizado por equipe de buscas no rio SucuriÃº em TrÃªs Lagoas

Tragédia Corpo do comerciante Cacau é localizado por equipe de buscas no rio Sucuriú em Três Lagoas Antônio Carlos Alástico, de 45 anos, estava desaparecido desde o último sábado (12) quando caiu do barco onde pescava com a família

Buscas retomaram nesta terça-feira por volta das 04h45 e cerca de uma hora depois o corpo do empresário foi localizado Foto: Divulgação / 5ºGBM

TRÊS LAGOAS (MS) – A equipe de buscas pelo comerciante Antônio Carlos Alástico, de 45 anos, o Cacau, como era conhecido, encontrou seu corpo por volta das 05h45 desta terça-feira (15). Cacau estava desaparecido desde a tarde do dia 12 de outubro, último sábado, quando caiu do barco onde pescava com a família e afundou nas águas do rio Sucuriú.

As buscas pelo comerciante, coordenas pelo 5º Grupamento de Bombeiros Militar (5ºGBM), foram retomadas, pelo quarto dia, na manhã de hoje, por volta das 04h45 e cerca de uma hora depois o corpo foi localizado ainda nas proximidades do local do acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 45 pessoas participaram das buscas entre oficiais, praças e amigos: uma lancha da Marinha do Brasil com três oficias e, ainda aproximadamente 12 embarcações da Associação de Pescadores de Três Lagoas (MS), todos amigos de Cacau, uma vez que o comerciante era membro da associação e a pesca era o seu hobby.,

O ACIDENTE

Cacau estava no barco pescando com a família, quando seu boné acabou caindo na água. Ao realizar uma manobra para retornar até o ponto onde o boné caiu, o comerciante acabou se desequilibrando e caindo no rio, afundando logo em seguida.

A esposa e a filha foram encontradas à deriva.

CACAU

Antônio Carlos Alastico, o Cacau, era esposo, pai e empresário da cidade de Três Lagoas (MS). O seu açougue, O Bistekão, fica localizado no Mercado Municipal da cidade, onde Cacau desenvolveu a técnica e a arte de assar espetos.

Ali, era possível degustar uma variedade de espetos, entre carnes , queijos, linguiças, aves e peixes e uma cerveja gelada, na companhia do próprio Cacau, sempre tão atencioso e simpático. Os espetos eram todos feitos artesanalmente pelo Cacau e, após atingir o sucesso da técnica, os espetos passaram a ser comercializados também no atacado.

O local tornou-se um ponto de encontro de amigos que, após o expediente do trabalho, sempre passavam no comércio.

Muito além da técnica da rotisseria, Cacau desenvolveu, em seus 45 anos, a arte de fazer amigos.