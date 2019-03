Decomposição Corpo encontrado em terreno baldio estava há cerca de 30 dias no local Corpo estava em avançado estado de decomposição

O corpo localizado por moradores do bairro Flor de Maio em Dourados, no final da manhã desta segunda-feira (25), em um terreno baldio, estava no local há cerca de 30 dias, conformes informações levantadas preliminarmente pela perícia.

O homem ainda não foi identificado pela Polícia Civil, que prossegue com as investigações. Os moradores encontraram o corpo embaixo de uma árvore, se assustaram e acionaram a Polícia Militar.

O corpo estava em avançado estado de decomposição e foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).