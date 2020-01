INTERIOR Corpo sem identificação é achado no Rio Dourados Vítima aparenta ter entre 40 e 50 anos e era morador na cidade de Culturama, segundo testemunhas

Foto: Reprodução

Um homem foi encontrado morto no final da manhã desta terça-feira (7) no Rio Dourados, em Fátima do Sul.

Segundo o site MS News, a vítima aparenta ter entre 40 e 50 anos e era morador na cidade de Culturama, que fica distante 72 quilômetros de Dourados.

A identidade ainda não foi revelada.

O corpo foi encontrado por populares em uma parte rasa do Rio Dourados, utilizado inclusive por banhistas. A perícia técnica já foi acionada para analisar o caso.