Três Lagoas Corregedoria do MPMS fará atendimento à população de Três Lagoas

Nos próximos dias 24 e 25 de janeiro, o MPMS, por meio do Corregedor-Geral de Mato Grosso do Sul, Marcos Antonio Martins Sottoriva, realizará visita correicional nas Promotorias de Justiça de Três Lagoas.

No dia 24/1, a partir das 14h, a Corregedoria realizará atendimento direto ao público. A população será ouvida na sede do Ministério Público, na Rua Elviro Mário Mancine, 860 -Centro- Três Lagoas/MS.

Na ocasião, serão ouvidas sugestões, reclamações e denúncias que serão registradas pela equipe da Corregedoria visando aprimoramento dos serviços prestados por membros e servidores do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

Corregedoria-Geral do MPMS

A Corregedoria-Geral é o Órgão da Administração Superior da Instituição, que tem por atribuição, orientar, fiscalizar as atividades funcionais e as condutas dos membros do Ministério Público (artigo 17 da Lei nº 8.625, de 12.2.1993 e artigo 17 da Lei Complementar nº 72, de 18.1.1994).