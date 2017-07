Circuito Rota das Estações Corrida de Inverno de Bonito alia o esporte à cultura no Festival

Foto: Roberto Okamura

O esporte aliado à cultura: uma parceria que deu tão certo que, pela segunda vez, acontece durante o Festival de Inverno de Bonito (FIB), a Corrida de Inverno. A corrida é a terceira etapa do Circuito Rota das Estações, e será realizada no dia 30 de julho, com largada às 8h na praça da Liberdade (rua Coronel Pílad Rébuá), em Bonito, em pelotão único masculino e feminino.

As inscrições estão abertas pela internet e podem ser feitas até 24 de julho ou até que as vagas se esgotem. Haverá provas de 10km e 5km. O valor da inscrição é de R$ 60,00 mais taxas de adesão do site.

Todo atleta inscrito na prova terá direito ao kit do corredor composto por número de peito, camiseta, mochila saco esportiva, chip descartável e brindes ofertados pelos patrocinadores. A entrega do material será no dia 29 de julho (sábado), das 8h às 18h, na praça da Liberdade, podendo haver alterações de acordo com as empresas parceiras do evento. Para retirar o Kit do atleta, será necessário um documento de identidade.

Todos os atletas que completarem a prova terão direito à medalha de participação. Os três primeiros colocados na classificação geral de 5 e 10km, masculino e feminino, receberão ainda troféu e valores em dinheiro. Para o 4º e 5º colocados na classificação geral de 5 e 10km, masculino e feminino: troféus. Para os três primeiros colocados na classificação por categoria de 5 e 10km, masculino e feminino: troféus.

A prova está sendo realizada em parceria da TV MS Record com rádio Bonito FM 98,9, FM Cidade 97 e o Diário Digital. Para o organizador deste evento esportivo, Ulysses Serra, a expectativa para a realização da corrida não poderia ser melhor. “A gente consegue, por meio da corrida e do Festival, vincular cultura com o esporte. Queremos fazer com que a corrida faça parte do calendário oficial de eventos do Estado, junto com o Festival de Bonito. O porte desta corrida se compara às nacionais e até internacionais, os participantes estão animados e todo mundo acha interessante acontecer durante o Festival”.

Faça sua inscrição agora. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3348-3911 e (67) 99169-9131.