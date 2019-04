Dourados Corrida do Peixe tem data e horário definidos

Foi definida a data e o horário para a realização da corrida do peixe de 2019, dentro da programação da 15ª edição da Festa do Peixe de Dourados.

De acordo com o diretor de Esportes da Funed (Fundação de Esportes de Dourados), Jânio César Amaro da Silva, a corrida será realizada às 16 horas do dia 20 de abril, com saída no Parque Antenor Martins, na região do Grande Flórida, e chegada em frente ao Parque Ambiental Rego D’água Primo Fioravanti Vicente, no Grande Água Boa.

Com relação às inscrições, que serão gratuitas, elas poderão ser realizadas na sede da Funed, nas dependências do estádio Douradão, das 7h30 às 13h30, de 8 a 17 deste mês.

A premiação será em troféus e medalhas para os cinco primeiros colocados, nas categorias masculina e feminina, e medalhas para os 300 primeiros que completarem a prova.