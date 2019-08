Reforma Corumbá: Agesul interdita ponte na MS-228 para reforma

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS) interditou, pelo prazo de cinco dias, a ponte de madeira sobre a vazante do Rio Negro, na rodovia MS-228, para serviços de reforma, reparos e recuperação de sua estrutura de fundação.

A travessia fica situada no km 55,7 da rodovia, conhecida como Estrada-Parque, entre o Porto da Manga e a Curva do Leque, no Pantanal da Nhecolândia, em Corumbá. A interrupção do tráfego na região deve se prolongar até o fim desta semana, informou o diretor-executivo da Agesul no município, Luiz Mário Anache.

Ponte de 76 metros interliga a região pantaneira da Nhecolândia

Os usuários da malha viária estão sendo orientados a utilizar a rodovia MS-184, partindo do trevo com a BR-262, na localizada conhecida por Buraco da Piranha, para se chegar a região do Passo do Lontra (Rio Miranda) e ao entroncamento com a MS-228 (Curva do Leque), em direção ao centro do Pantanal.