Corumbaense anuncia tÃ©cnico do futebol paraense para Estadual 2020

Estadual 2020 Corumbaense anuncia técnico do futebol paraense para Estadual 2020 Samuel Cândido estava a frente do Bragantino (PA) e levou o clube a terceira colocação no torneio local deste ano

O Corumbaense anunciou nesta sexta-feira (27) a contratação do técnico Samuel Cândido para o Campeonato Estadual de Futebol de 2020. O treinador estava a frente do Bragantino (PA) e levou o clube a terceira colocação no torneio local deste ano.

A apresentação do elenco está prevista para 3 de janeiro, também data de início da pré-temporada do clube.

“A minha expectativa em relação a assumir o comando técnico do Corumbaense são as melhores possíveis, estou muito feliz de abrir um novo mercado em Mato Grosso do Sul e a motivação é realmente muito grande, não apenas da minha parte, mas também de todos os integrantes da comissão técnica e ainda dos atletas que não podem fugir dessa nossa linha de motivação”, disse o treinador através de comunicado do clube.

De acordo com a tabela do Estadual, a estreia do Corumbaense está prevista para o dia 26 de janeiro contra o Maracaju.

A próxima edição do torneio contará com 10 clubes: Comercial, Aquidauanense, Costa Rica, Operário, Pontaporanense, Serc, Águia Negra, Corumbaense, Cena e Maracaju.

Os clubes jogam entre si em turno único. Os oito melhores avançam para o mata-mata, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série B de 2021.

A partida de abertura do torneio está marcada para 22 de janeiro entre Águia Negra x Pontaporanense, campeões das Séries A e B de 2019, respectivamente, porém ainda sem local definido. Somente os estádios de Aquidauana, Costa Rica e Ponta Porã foram liberados pelo Ministério Público para receber jogos após as entregas de laudos.