Circuito MS Corumbaense e campo-grandense fecham 1ª etapa do Circuito MS com "chave de ouro"

Luta entre o corumbaense Job Deco e o campo-grandense João Gabriel Brito pode-se considerar o combate que fechou a 1ª etapa do Circuito Sul-mato-grossense de Boxe/2019 com chave ouro. O confronto na categoria até 69 kg foi marcado pela variação de golpes, movimentação intensa e ritmo acelerado, além do bom condicionamento físico.

“Luta de qualidade técnica perfeita, que nos dá alegria e satisfação em assistir”, definiu Marcos Aurélio, ex-atleta de boxe e estudioso da modalidade. A vitória foi do representante de Corumbá por decisão dividida.

Ao final do Combate, Jacob, que da equipe Pantanal Figt The Oliveira Brother, comentou sobre o adversário: “ele ( )é muito bom, evoluiu demais, em relação a luta que fizemos no ano passado (Na 1ª etapa do Circuito MS de 2018)”. João Gabriel tem 23 anos, é atleta da equipe Boxe Elite Total Fig/CG e seu técnico é o professor Paulo Afonso.

Este foi um dos 27 combates que completaram a 1ª etapa da 15ª edição do Circuito Sul-mato-grossense de Boxe, realizado neste final de semana (20 e 21/04), no Ginásio da Escola Joaquim Murtinho, em Campo Grande. A competição nas classes infantil, cadete, juvenil e elite contaram atletas de sete municípios – Campo Grande, Corumbá, Ladário, Três Lagoas, Ponta Porã, Laguna Caarapã e Aquidauana, e 12 Clubes/Academias.

Entre os Tops 10 de 2018, destaque para o três-lagoense Thiago dos Santos (81 kg), e os campo-grandenses Valdeir Célio (69 kg- equipe VP/Ceintre) e Davi Britto (60 kg cadete – equipe CTP/ECCG). Eles venceram seus respectivos adversários e seguem forte no campeonato que ainda terá mais etapas para definir seus campeões.

A 2ª etapa está programada para Corumbá nos dias 25 e 25 de Maio e a terceira etapa em Campo Grande. Mas antes o boxe será atração em Anastácio, no dia 10 de Maio com a realização da 2 edição do Night Fight Clube.