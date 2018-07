Em MS Costa Rica e Cassilândia são os novos municípios a receberem sinal 4G da TIM "A operadora vai investir R$ 12 bilhões no triênio 2018-2020 e pretende ativar o 4G em mais de 4.000 cidades até 2020"

A TIM anuncia a chegada da cobertura 4G para a cidade de Costa Rica (MS) e Cassilândia (MS). A novidade trará uma internet mais veloz e com mais qualidade, aprimorando a experiência do cliente para o uso de redes sociais, acesso a sites, serviços de streaming, entre outros.

“Estamos melhorando a performance da nossa rede e essa tecnologia vai gerar uma experiência muito mais agradável da internet móvel para nossos clientes na região”, explica Anderson Machado, gerente de engenharia da TIM no Centro-Oeste e no Norte.

A TIM é líder na cobertura da rede 4G com a tecnologia em 3.125 municípios brasileiros. A operadora vai investir R$ 12 bilhões no triênio 2018-2020 e pretende ativar o 4G em mais de 4.000 cidades até 2020. A expansão da rede permite que a empresa ative soluções como a voz em HD (VoLTE), hoje existente em 1.501 cidades, com chamadas em alta definição de voz e sem ruídos.

A TIM segue com sua missão de conectar e cuidar de cada um, para que todos possam fazer mais. Para isso, atua focada nos pilares estratégicos de oferta, infraestrutura, eficiência e experiência do cliente, com base em uma cultura interna de “accountability” e na mudança de processos e plataformas que permitam a transformação digital. A nova assinatura da marca – “A evolução não para” – reforça o compromisso da companhia com seu Plano de Investimentos e com o objetivo de se tornar a melhor operadora de telecomunicações do Brasil.

A empresa é, desde 2015, líder em cobertura 4G no país e referência como player de ultra banda larga móvel e fixa. É ainda a única empresa do setor de telecomunicações no Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de ser a operadora de telecomunicações há mais tempo consecutivo no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Para mais informações, acesse www.tim.com.br.?