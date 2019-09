Costa Rica vai a CuiabÃ¡ em busca de vaga na semifinal da Copa Verde

Copa Verde Costa Rica vai a Cuiabá em busca de vaga na semifinal da Copa Verde Time sul-mato-grossense precisa vencer no tempo normal para avançar de fase. Empate leva a disputa para os pênaltis

O Costa Rica enfrenta o Cuiabá na noite de quarta-feira (11) em busca da inédita vaga para a semifinal da Copa Verde. A partida está marcada para as 19h30 na Arena Pantanal, na capital mato-grossense.

Depois do empate por 1 a 1 no estádio Laertão, no município da região norte de Mato Grosso do Sul, o Costa Rica precisa vencer no tempo normal para avançar. Qualquer empate leva a disputa para os pênaltis.

Nesta edição, o Costa Rica passou pelo Genus-RO com uma vitória por 2 a 0 e empate por 2 a 2 na 1ª fase. Nas oitavas de final, o time sul-mato-grossense bateu o Sinop-MT por 2 a 1 e 3 a 0.

O vencedor do duelo enfrentará na semifinal quem passar de Goiás x Luverdense-MT. No primeiro confronto, o time mato-grossense saiu vitorioso por 2 a 1. As quartas de final da Copa Verde ainda contam com Remo-PA x Atlético-AC e Bragantino-AP x Paysandu-PA.

A Copa Verde começou com 24 clubes das regiões Norte e Centro-Oeste e também do Espírito Santo. O campeão se garante já na fase de oitavas de final da Copa do Brasil de 2020.