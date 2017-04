Cidade Coxim recebe prêmio em Feira Brasileira de Ciências e Engenharia

Foto: Victor Chileno/ALMS

A Escola Estadual Viriato Bandeira, do município de Coxim, foi uma das premiadas na 15ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharias (Febrace), realizada pela Universidade de São Paulo (USP). O professor Lucas Pereira Gandra fez um pronunciamento na sessão desta quinta-feira (6), ressaltando o papel social de iniciativas voltadas para estudantes da educação básica, por meio de projetos científicos.

“Com muita alegria recebemos um dos prêmios e representamos com orgulho Mato Grosso do Sul no cenário nacional. Nosso Estado foi destaque com a apresentação de 18 projetos científicos, enquanto Mato Grosso teve somente dois e o Distrito Federal apenas um. Incentivar os alunos do Ensino Médio a desenvolver pesquisa na resolução dos problemas cotidianos é o nosso principal foco”, disse o professor.

O professor pediu o apoio da Assembleia Legislativa na apresentação de propostas para o incentivo tecnológico. “As escolas públicas necessitam de infraestrutura mínina. Existem muitos talentos que precisam de oportunidades”. O presidente da Assembleia, deputado Junior Mochi (PMDB), parabenizou a escola e os alunos que desenvolveram um equipamento tecnológico para economia de energia elétrica residencial.