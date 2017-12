Coxinense é eleita segunda transexual mais bonita do País

A Coxinense Mikaelly Zanotto foi eleita Vice Miss Brasil Transex na noite da última segunda-feira (04) em São Paulo–SP.

Esta foi a melhor colocação da história de representantes do Mato Grosso do Sul no concurso. O primeiro lugar ficou com a Miss Rio Grande do Sul, Desire Oliveira.

Realizado há 23 anos, o concurso busca transformar a vida das pessoas rompendo preconceitos, dando visibilidade, abrindo caminhos para a profissionalização e inserção das transexuais no mercado de trabalho.

Mikaelly foi eleita Miss Mato Grosso do Sul transex em setembro em um concurso realizado em Campo Grande