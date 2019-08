SAÚDE Cozinha Experimental ensina preparações saudáveis, nesta terça-feira em MS Campo Grande e Dourados receberão programa que visa despertar interessa por alimentação saudável

O valor da inscrição é de R$30,00 Foto: Reprodução

O programa de prevenção “Cozinha Experimental” realiza curso com o tema “Alimentação Saudável para o Dia-a-dia” nesta terça-feira (20), às 18h30, no Centro de Prevenção da Cassems, em Dourados. O programa possui o objetivo de despertar o interesse por uma alimentação saudável, gerando assim, maior qualidade de vida. Criado em 2012, o programa é realizado na capital, e, desde o ano passado, estendeu-se a Dourados.

Em Dourados, o curso acontece na Rua Mato Grosso, 1470, entrada lateral pela Rua Onofre Pereira de Matos, no Jardim Climax, o beneficiário deve ligar para (67) 3033-8350. O curso também acontece na capital, na Rua Abrão Júlio Rahe, 97. Para se inscrever, o beneficiário deve ligar no (67) 3382-8584. O valor da inscrição é de R$30,00.

Lançada junto com o Centro de Prevenção em Saúde da capital, que possui o objetivo de investir em medicina preventiva, a ‘Cozinha Experimental’ já realizou mais de 150 edições e atendeu mais de 2 mil beneficiários. No início, o programa de prevenção possuía uma concepção mais formal, um pouco diferente do que tornou-se hoje. Além de apresentar alternativas diferenciadas para uma alimentação mais saudável, os encontros buscavam superar a ideia de que a culinária nutritiva não poderia estar alinhada com preços acessíveis, sabores e tradicionalidade. As aulas resultaram, inclusive, em uma coletânea de livros mostraram que, sim, a cozinha também é lugar de prevenção em saúde.

Melissa de Andrade Ayache. Foto: Reprodução

A nutricionista e coordenadora da “Cozinha Experimental”, Melissa de Andrade Ayache, explica que o sucesso do programa de prevenção é resultado da participação assídua dos beneficiários que, além de tirarem suas dúvidas referentes à alimentação e provarem os pratos, levam os conhecimentos para casa e se tornam multiplicadores dos conteúdos aprendidos.

“Após sete anos de ‘Cozinha Experimental’, percebo que conseguimos passar os ensinamentos que tínhamos em mente e que, realmente, os beneficiários reproduziram as receitas em suas casas. Mostramos para eles que é possível ter uma alimentação saudável e, ao mesmo tempo, prática, acessível e saborosa. A saúde não precisa ficar apenas nos consultórios, o participante tem a possibilidade de levar para casa”.

De acordo com a beneficiária e frequentadora assídua das aulas, Sueli Gonçalves Alves, participar da “Cozinha Experimental” foi importante não apenas para a sua saúde. Com o programa de prevenção, ela levou as práticas em alimentação saudável também para sua família. “Com a ‘Cozinha Experimental’, descobri a possibilidade de unir uma alimentação gostosa e saudável, ao mesmo tempo. Os cursos são muito interessantes, aprendi técnicas e utilização de ingredientes que eu nem imaginava. Antes, eu tinha problemas com a glicemia alterada, me recomendaram os cursos e, desde então, pude ver melhoras na saúde”.

Confira o cronograma dos cursos do programa de prevenção “Cozinha Experimental”, em Campo Grande e Dourados:

Cozinha Experimental Campo Grande:

- 27/08/19 - Alimentação Saudável para o dia a dia

- 10/09/19 - Curso de grãos e Leguminosas

- 24/09/19 - Cozinha vegetariana

- 15/10/19 - Quiches, Tortas e Bolos

- 29/10/19 - Cuidando do diabético: sua alimentação faz a diferença

- 12/11/19 - Cozinha low carb

- 26/11/19 - Hipersensibilidade alimentar- Cozinha sem glúten e sem lactose

- 03/12/19 - Ceia de Natal e Ano Novo

Cozinha Experimental Dourados:

Prato saudável criado durante 'Cozinha Experimental'.

- 20/08/19 - Alimentação Saudável para o dia a dia

- 03/09/19 - Curso de grãos e Leguminosas

- 17/09/19 - Cozinha vegetariana

- 03/10/19 - Quiches, Tortas e Bolos

- 24/10/19 - Cuidando do diabético: sua alimentação faz a diferença

- 05/11/19 - Cozinha low carb

- 21/11/19 - Hipersensibilidade alimentar- Cozinha sem glúten e sem lactose

- 05/12/19 - Ceia de Natal e Ano Novo