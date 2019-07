CULTURA Cozinha Show ensina pratos regionais no Festival de Inverno de Bonito Iniciativa do Sebrae, Senac, Abrasel e FCMS apresenta série de oficinas com receitas que incluem desde carne de jacaré até ceviche vegano de melancia

Chefe Ericka Coelho ensina receita de ceviche vegano de melancia com especiaria de guavira Foto: Sebrae MS

A Gastronomia vem se consolidando como uma das principais atrações do Festival de Inverno de Bonito (FIB). A vigésima edição do FIB apresentou novamente a Cozinha Show, local onde chefes ensinam receitas diferentes reunindo o melhor da regionalidade sul-mato-grossense. O evento seguiu até o último domingo (28) no Lounge Gastronômico na Praça da Liberdade.



A Cozinha Show é uma iniciativa conjunta do Sebrae, Senac, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), para promover a Gastronomia local. Na instituição de apoio aos pequenos negócios, o investimento faz parte do programa MS Investe Turismo, uma série de ações para aumentar a competitividade dos destinos turísticos do Estado.



Segundo o gerente da Unidade Regional do Sebrae em Bonito, Matheus Oliveira, o investimento vale à pena. “Estamos mais um ano apoiando ações da gastronomia inserida no festival, pois sabemos que cada real que é investido volta multiplicado para nossa cidade”.



Para esta edição do Cozinha Show, a proposta foi reunir os sabores que fazem parte da cultura do Estado e que estão no cotidiano. Conforme o docente do Senac e chefe Adriano Torres, “os pratos têm ingredientes tradicionais em MS, como o pintado, jacaré, guavira e jabuticaba, para integrar os ingredientes que existem no nosso dia-a-dia, garantindo a facilidade de comprar produtos baratos, que encontramos com produtores familiares em Bonito”.



O evento foi uma oportunidade para os chefes mostrarem todo o trabalho realizado por trás das cozinhas e o diferencial de cada um. A chefe Ericka Coelho, do restaurante Turquesa Árabe e Natural, localizado em Bonito, escolheu ensinar uma receita de ceviche vegano de melancia com especiaria de guavira. O prato, típico do Peru, ganhou contornos regionais com o fruto encontrado no Cerrado do Centro-Oeste brasileiro, despertando o interesse dos participantes.



“É uma receita econômica, prática, com uma referência mais saudável. O rosto das pessoas dizia que estava bem surpreendente. Nosso diferencial é introduzir cozinha vegana dentro da cozinha árabe, então é uma cozinha contemporânea com uma variedade de opções para quem não carne”, comenta a chefe Ericka Coelho.



O Lounge Gastronômico “Cozinha Show” ocorreu de 16h às 19h, na Praça da Liberdade, localizada na Rua Cel. Pílad Rébua em Bonito. Por dia, foram três oficinas com espaço para 80 pessoas.