Brasília Cratera se abre e engole carros em Brasília após chuva

Uma cratera se expandiu e engoliu pelo menos quatro carros na tarde desta terça-feira (10), na quadra 709 Sul, em Brasília. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados e a região foi interditada. Apesar dos danos, a princípio ninguém ficou ferido, segundo os bombeiros. As informações são do G1.

Os carros foram engolidos depois que a terra cedeu durante a chuva que caiu nesta tarde, por volta das 15h30. O asfalto se abriu em um canteiro de obras.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a tubulação de água pluvial que passa ao lado do buraco rompeu, o que deixou o solo encharcado e causou o deslizamento.

A Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) informou que uma equipe está indo para o local verificar se o desmoronamento do asfalto foi em decorrência de quebra de manilha de água.

Os quatro veículos estavam parados no local no momento do acidente. Ao lado do canteiro onde a terra cedeu, há um centro médico que reúne diversas clínicas.

De acordo com os bombeiros, os proprietários de três veículos já foram localizados e sabe-se que não havia ninguém nesses carros no momento do acidente. O quarto motorista ainda não foi encontrado, mas os militares afirmam que isso não significa que ele tenha sido soterrado.

O prédio ao lado do buraco foi evacuado para evitar riscos de desmoronamento e devido à movimentação do solo. Já os veículos que estão parados próximos ao local estão sendo retirados aos poucos.

Um carro que estava estacionado ao lado dos que caíram no buraco escapou por pouco.