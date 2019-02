SP Cratera se abre em estacionamento e engole carros na zona norte de SP

O solo de um estacionamento de um conjunto habitacional cedeu na madrugada desta terça-feira (5) na avenida Zaki Narchi, no Carandiru, zona norte da capital paulista.

Segundo o corpo de bombeiros, o acidente formou um buraco de 50 metros de comprimento, cinco de largura e dois de profundidade. Ninguém ficou ferido.

O caso foi assumido pela Defesa Civil, que agora investiga o motivo do incidente. O órgão não soube informar se houve relação com as chuvas.

Segundo o Bom Dia SP, da TV Globo, quatro carros foram tragados pelo buraco quando o chão cedeu.