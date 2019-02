Carnaval Crea fiscaliza estruturas do Carnaval 2019 A fiscalização tem por finalidade proteger os foliões de possíveis incidentes que podem ser causados por problemas técnicos como curto circuitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS) iniciou a fiscalização nos locais que realizarão bailes e desfiles de Carnaval, no interior e na Capital. Em Campo Grande, as fiscalizações terão início na quarta-feira (27), a partir das 14h.

O objetivo da ação é verificar os profissionais responsáveis e Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de serviços como montagem de estruturas (arquibancadas, camarotes e palco), da manutenção dos sistemas elétricos, sonorização e de grupo gerador, banheiros químicos, extintores, inspeção em trios elétricos e carros alegóricos e de apoio. A fiscalização tem por finalidade proteger os foliões de possíveis incidentes que podem ser causados por problemas técnicos como curto circuitos, incorreções de montagem de palco ou instabilidade estrutural.

A expectativa do Conselho é que a sociedade também participe do trabalho preventivo, denunciando irregularidades, por meio do canal de denúncia disponível no site www.creams.org.br . Outras informações 67 0800 368 1000. O horário de funcionamento do Crea-MS é de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.