Prestadores de serviço Cresce em 5,9% receita de prestadores de serviço em MS Estado registrou 8º melhor resultado do país, afirma IBGE

A pesquisa Mensal de Serviços (PMS) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela que o volume de serviços contratados em Mato Grosso do Sul obteve crescimento de 3,3%. O índice é um pouco melhor quando analisada a receita total obtida pelos prestadores, 5,9%.

O período analisado foi o mês de fevereiro, comparando com o mesmo período do ano passado. Conforme o relatório, o Estado obteve o 8º melhor resultado do País, junto com Santa Catarina.

Com relação às variáveis é importante observar que o volume de vendas é o índice que realmente aponta se houve melhora no setor, pois demonstra um aumento real de compras, por se referir a unidades físicas.

Já a receita nominal pode sofrer influência da inflação, que faz com que ela aumente. Na média nacional, o Brasil registrou 3,8% na comparação com fevereiro do ano passado, 2,9% no acumulado do ano e 0,7% no acumulado de 12 meses.

PRINCIPAIS SERVIÇOS

Os segmentos de beleza, lanchonetes, transporte rodoviário de carga, restaurantes e similares registraram aumento em fevereiro, no Estado.

Em nível nacional, os serviços profissionais, administrativos e complementares mostraram estabilidade. O único segmento em alta foi o de serviços de informação e comunicação (0,8%).

“Mais um índice importante para a nossa economia. Assim como o segmento do comércio, o setor de serviços também vem apresentando melhora, o que nos dá uma perspectiva de crescimento ao longo de todo o ano”, afirma o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de MS (Fecomércio-MS) e do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), Edison Araújo.

*Com informações da Assessoria de Imprensa