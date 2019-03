CULTURA Criada pela prefeitura a semana da cosciência indígena, na Capital Todo ano, 7 dias antes do dia nacional do índio, 19 de abril, eventos para promover consciência da cultura indígena devem ocorrer

Cacique da aldeia urbana de Campo Grande Água Bonita, Nito Nelson Foto: Arquivo/Campo Grande News

A Prefeitura de Campo Grande publicou, no Diário Oficial do município desta sexta-feira (1), a lei 6.172 que cria a semana da consciência cultural indígena na cidade. Capital do segundo estado com a maior população indígena do Brasil, Campo Grande terá, todos os anos, atividades com o intuito de simbolizar a cultura indígena.

Campo Grande recebe muitos indígenas vindos do interior do estado, um processo de êxodo rural. Muitos vêm à cidade em busca de trabalho e estudo e deixam as terras pela falta de condições. A maioria, em Campo Grande, são os indígenas da etnia Terena, que formaram algumas das “aldeias urbanas da cidade”, a exemplo da Marçal de Souza e a Água Bonita.

No âmbito da Prefeitura, vinculada à SDHU (Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos), há uma coordenadoria de defesa das populações e comunidades indígenas, coordenada por Ivan dos Santos. Agora, com a criação da semana, todos os anos, 7 dias antes do dia 19 de abril, dia do índio, a semana deve constar no calendário oficial de eventos.

Durante os 7 dias, deve haver programa de eventos relacionado à informação e preservação sobre a diversidade cultural indígena existente em Campo Grande. A Prefeitura fica responsável por adotar as medidas necessárias e firmar parcerias com entidades da sociedade civil.

O objetivo é ampliar a consciência das pessoas contra o preconceito e a favor da melhoria da qualidade de vida da população indígena da Capital. Outra atribuição do poder municipal, é organizar seminário com entidades e grupos que se identificam com as tradições e costumes das etnias indígenas.