Criança Criança de 8 anos é atingida por tiro de espingarda e morre em MS O caso ocorreu em um dos lotes do assentamento

Uma criança de 8 anos morreu na tarde desta quinta-feira (18), no Assentamento São Pedro, em Sidrolãndia, a 68 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as primeiras informações do Sidrolândia News, o caso ocorreu em um dos lotes do assentamento, um tiro de espingarda teria atingido o ouvido e provocado a morte da criança.