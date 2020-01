DESAPARECIDA Criança de 9 anos sai para comprar pão e se perde em Campo Grande A mãe que estava dormindo registrou o desaparecimento da criança nesta manhã

Foto: Arquivo

Uma família do bairro Pioneiros iniciou o ano de 2020 desesperada com o desaparecimento da pequena Sara de 9 anos. A menina saiu de casa na manhã desta quarta-feira (1) enquanto a mãe dormia e se perdeu no bairro, procurando um mercado para comprar pão. Após mais de quatro horas ‘sumida’ a criança foi achada.

A mãe da criança ficou sem rumo ao acordar e perceber que a filha não estava em casa. De acordo com informações da família a menina não achou o mercadinho que frequenta aberto. Ela seguiu procurando outro estabelecimento, se perdeu e foi parar na região do Lago do Amor, no bairro Piratininga.

“Ela queria fazer uma surpresa para a mãe dela, fazer um café da manhã. Aí ela saiu para comprar pão e foi procurando um mercado até perceber que tinha ido muito longe. Ela não sabia mais voltar”, disse uma pessoa da família.

Por sorte e com a divulgação do caso pelas redes sociais e imprensa, uma mulher que passava perto ao lago reconheceu a menina. Ela resgatou Sara e a levou para a casa.

O alívio marcou a família no dia de hoje, e na vida da motorista que parou o veículo para auxiliar a pequena Sara.