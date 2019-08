Dois anos Criança de dois anos é espancada até a morte pela mãe por urinar na cama Em uma tentativa de despistar a polícia, a mãe da menina registrou boletim de ocorrência de óbito

Uma bebê de dois anos foi morta pela mãe e o companheiro dela ao ser espancada por urinar na cama. Evely Hernandez é venezuelana e estava no Rio Grande do Sul há sete meses em um abrigo de refugiados em Canoas, com os dois filhos, um menino de seis anos e Aylin Alexa.

No abrigo, Evely conheceu um brasileiro, vigilante no local, no qual começou a se relacionar. Ele, assim como a mãe, foi preso acusado de ter matado a menina, os dois irão responder por homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel.

Em uma tentativa de despistar a polícia, a mãe da menina registrou boletim de ocorrência de óbito, no dia 27 de junho, data da morte, alegando um acidente. No boletim, ela alega que a criança caiu de uma escada, porém, a casa onde moravam era térrea. A mulher também postou uma foto de Aylin em seu perfil nas redes sociais, homenageando o bebê.

A perícia revelou que, na verdade, a criança morreu devido à ruptura de órgãos e hemorragia interna, fruto de espancamentos e maus-tratos regulares. Ao ser levada à delegacia, a venezuelana confessou que bateu na filha um dia antes da sua morte. O filho de seis anos está sob a guarda de uma tia.