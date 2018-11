Carbonizada Criança de dois anos morre carbonizada em incêndio em casa Chamas teriam começado em um ventilador que estava no quarto do menino e se espalharam rapidamente

Uma criança de dois anos morreu carbonizado em um incêndio em casa, no centro de Toritama, Agreste de Pernambuco, nesta sexta-feira (23). O fogo teria começado em um ventilador que estava no quarto do menino e se espalhado pela casa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado aconteceu por volta das 17h na Rua Gercino Tabosa. O incêndio foi controlado, mas o garoto já foi encontrado morto.

Segundo informações extraoficiais, os pais de José Lorenzo não estariam em casa no momento do acidente. O garoto estaria sob os cuidados de uma senhora, possivelmente a avó dele. Ao ver as chamas, os vizinhos tentaram apagar o incêndio, mas não conseguiram.

O caso será investigado pela Polícia Civil. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).