CrianÃ§a Ã© eletrocutada enquanto soltava pipa prÃ³ximo a fio de alta-tensÃ£o

Ramez Tebet Criança é eletrocutada enquanto soltava pipa próximo a fio de alta-tensão "Eu gritei desesperada, pensando que ele não iria sobreviver", disse a mãe do menino

Foto: Reprodução/Danúbia Rolon/Arquivo Pessoal

Um menino de 11 anos levou um choque ao soltar pipa no Bairro Ramez Tebet, em Campo Grande. Ele está internado desde a última sexta-feira (16), na ala vermelha da Santa Casa. O Corpo de Bombeiros é quem fez o socorro e constatou que a vítima estava com uma linha de cerca elétrica na mão e a encostou na alta-tensão, levando queimaduras de 1° e 3° grau.

"Houve um estouro e ele caiu no chão. Meu filho estava descalço, então atingiu os pés e outras partes do corpo. Nós temos o costume de ficar em frente de casa e ele solta pipa aqui e no entorno, justamente o que ocorreu na sexta. Ele saiu e voltou para pegar a pipa, mesmo eu brigando para ele ficar aqui perto da gente. O irmão dele estava junto e eu não vi o momento em que eles pegaram esse fio de arame", comentou ao G1 a dona de casa Danúbia Cristiane Marques Rolon, de 34 anos.

Quando aconteceu, um vizinho percebeu que o menino estava enrolando a língua, ainda de acordo com a mãe. "Eu gritei desesperada, pensando que ele não iria sobreviver. O vizinho então ajudou e as pessoas chamaram o Corpo de Bombeiros e o Samu [Serviço de Atendimento Médico de Urgência]. Um deles que fez o socorro me disse que era um milagre ele sobreviver a alta tensão e que eu poderia marcar a data do nascimento dele novamente", relembrou Rolon.

A família recebeu orientações para hidratar bastante a criança. Os pais estão desempregados e, por isso, pedem doações de produtos como água de coco, leite e bolachas.

Conforme a assessoria de imprensa da Santa Casa, o menino teve queimaduras de 1ºgrau no nariz. Já o lado esquerdo do tórax, além das mãos, pés e braço direito foram de 2° e 3° grau. A criança está sendo monitorado pela equipe de cirurgia plástica do hospital, está consciente e fazendo uso de antibióticos.

Orientações

A concessionária de energia elétrica do estado - Energisa - ressalta que o nível da voltagem (tensão) na rua onde ocorreu o fato é de 13.800 volts e que a orientação é que as crianças soltem pipa em locais abertos e afastados da rede elétrica. Além disso, jamais devem usar fios metálicos ou cerol e, caso a pipa fique presa, nunca tentar resgatá-la.

A Energisa reforça ainda que, quanto maior a tensão, maior é o risco de choque elétrico, e pede para que a população não se aproxime dos fios e cabos condutores de energia, considerando sempre que podem estar energizados.