Sozinha Criança é encontrada sozinha em carro; corpo da mãe estava em rio

Uma mulher, Beatriz de Almeida Santos, 25 anos, foi assassinada na frente do filho de quatro anos, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, Paraná, na noite desta quarta-feira (16). A criança foi encontrada sozinha dentro do carro durante uma patrulha dos agentes da Força Nacional, ao lado do sangue da mãe.

De acordo com informações do Portal RIC Mais, os agentes seguiram o rastro de sangue da vítima e localizaram o corpo da mulher dentro de um rio. Segundo a polícia, as marcas no carro de indicam que houve briga entre vítima e assassino.

A perícia confirmou a informação, bem como as marcas de agressão pelo corpo, entretanto não apontou a causa da morte. Também foram encontradas sacolas plásticas foram próximo do corpo, indicando que o criminoso enrolou em Beatriz.

O menino foi entregue ao pai e os avós. A família não quis comentar o caso. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

A investigação trabalha duas hipóteses:

Latrocínio, que é roubo seguido de morte; já que o assassino pode ter fugido sem o automóvel depois de ter visto os agentes se aproximarem do local;

Crime passional, que é motivado por uma grande emoção.

Cronologia

Beatriz teve o carro roubado em Pinhais três horas antes de morrer. O veículo da vítima foi apreendido e irá passar por perícia logo mais. A equipe trabalha para identificar quem conduzia o carro no momento do crime.

“A situação começou no final da tarde, como se fosse um sequestro, de um veículo Renault Kwid, branco, com uma criança no banco traseiro e duas pessoas na frente. Um conduzindo e outra pessoa com ferimentos, segundo um motoqueiro que acompanhou o veículo”, contou o subtenente Valdir.