Muzema Criança é resgatada com vida após desabamento na comunidade do Muzema

Uma criança foi resgatada com vida dos escombros dos dois prédios que desabaram na manhã de hoje (12) no Condomínio Figueira, na comunidade do Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Com isso, chega a nove o número de pessoas resgatadas com vida. Como um homem que havia sido resgatado morreu no hospital da Unimed, para onde tinha sido levado, subiu para três o número de mortos na tragédia.

Não há informações precisas sobre o número de desaparecidos ou de pessoas que podem estar sob os escombros. Segundo os moradores do condomínio, o prédio, recém construído, estava com cinco apartamentos ocupados.

O trabalho de resgate continua sem o uso de máquinas pesadas, já que há a possibilidade de encontrar sobreviventes. Por volta de 14h45 chegaram ao local equipamentos de iluminação, o que pode indicar que os bombeiros continuarão atuando durante a noite.

Pela manhã, o vice-governador, Cláudio Castro, e o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, estiveram no local do desabamento para acompanhar os trabalhos.