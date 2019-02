Criança Feliz Criança Feliz chega a meio milhão de brasileiros

Meio milhão de crianças e gestantes já foram atendidas pelo Criança Feliz. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Cidadania na segunda-feira (25).

Segundo o órgão, esse número deve aumentar com a execução de uma mudança aprovada no início do mês pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).

A partir de agora, meninos e meninas de até 3 anos de idade inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) também serão atendidos pelo programa.

Atualmente, mais de 2,6 mil cidades aderiram à iniciativa. Por meio dela, o governo acompanha as famílias que recebem o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) para assegurar o desenvolvimento pleno das crianças, desde a gestação.

Os atendimentos ocorrem semanalmente. Os visitadores desenvolvem atividades com as crianças e fazem acompanhamento das gestantes.

Para fazer parte do programa, os gestores municipais devem aguardar a abertura do prazo de adesão, divulgado no site do ministério.