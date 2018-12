Atendimentos domiciliares Criança Feliz já realizou mais de 9 milhões de atendimentos domiciliares

Por: Ministério do Desenvolvimento Social

Balanço apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) mostra que, desde julho de 2017, o programa Criança Feliz realizou mais de 9 milhões de atendimentos e atendeu 442 mil pessoas, entre gestantes, crianças do Bolsa Família de até 3 anos e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) até 6 anos.

Neste período, informou o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame nesta quinta-feira (6), a iniciativa chegou a mais de 2,6 mil municípios espalhados por todo o Brasil e capacitou mais de 16 mil agentes públicos, entre supervisores, multiplicadores e visitadores.

Atividades

Esses profissionais vão até as residências de famílias de baixa renda para levar orientações sobre como estimular o desenvolvimento infantil por meio de atividades simples, como conversas e brincadeiras.

As ações do Criança Feliz são coordenadas pelo MDS, integrando as áreas de Saúde, Assistência Social, Educação, Justiça, Cultura e Direitos Humanos.