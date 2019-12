Criança Criança que se afogou na piscina e foi reanimada por 40 minutos morre no hospital Os bombeiros fizeram manobras de reanimação por cerca 40 minutos, mas ele não resistiu e morreu

Criança de 5 anos que se afogou em uma piscina e foi reanimada pelos bombeiros após cerca de 40 minutos morreu no Hospital Universitário de Londrina, no Paraná, por volta das 12h desta segunda-feira (23).

As informações são do Uol e do G1. O menino se afogou na tarde de ontem, na piscina de uma chácara que fica na zona sul da cidade, logo após o almoço.

Os bombeiros fizeram manobras de reanimação por cerca 40 minutos, mas ele não resistiu e morreu.