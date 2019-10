Veneno Criança que tomou veneno para matar rato se recupera e pode receber alta O menino recebeu o antídoto a base de vitamina K assim que o envenenamento foi confirmado e foi internado no Hospital Regional

Menino de 3 anos internado no Hospital Regional após ingerir veneno para matar rato se recupera bem e pode receber alta ainda nesta terça-feira (29). O caso aconteceu na noite de domingo, dia 27, em Campo Grande.

Conforme o médico Sandro Benites, coordenador do Civitox (Centro Integrado de Vigilância Toxicológica), a criança recebeu o antídoto a base de vitamina K assim que o envenenamento foi confirmado. O primeiro atendimento aconteceu na unidade de saúde do Bairro Coronel Antonino. Logo em seguida, e já medicada, a vítima foi transferida para o Regional.

“Ele está se alimentando bem e nessa tarde vai passar por novos exames”, explicou Benites. Ainda segundo o médico, se nenhuma alteração for detectada, o menino recebe alta ainda nesta tarde. “Essa é a orientação”.

O envenenamento foi constato através de exame que mostra o tempo de coagulação no sangue. Ao Campo Grande News, Benites explicou que em 10 minutos já é possível saber se o veneno está ou não fazendo efeito no organismo. No caso da criança, a exame constatou que o sangue não estava coagulado. “Sinal de que o veneno estava fazendo efeito”.

A reportagem procurou o Hospital Regional para saber mais detalhes sobre o estado de saúde do menino, e aguarda resposta.