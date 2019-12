Corumbá Criança tenta proteger mãe e é agredida pelo padrasto em Corumbá Homem foi preso e ainda tentou dar um soco no policial

Homem de 36 anos foi preso por violência doméstica e desacato, depois de enforcar a namorada e machucar a filha da vítima, de 11 anos. O crime ocorreu na noite deste domingo (8), em Corumbá.

Segunda a Força Tática da Polícia Militar, o casal começou a brigar porque o homem não queria deixar a namorada, de 28 anos, ir de carro para o serviço. Como o autor estava bebendo desde cedo e nunca cumpria as promessas de buscar a vítima depois do trabalho, ela se recusou a deixar o veículo com ele e os dois começaram a brigar.

Durante a discussão, o homem empurrou a vítima, que caiu no chão. A filha da mulher, de 11 anos, tentou socorrer a mãe segurando o agressor, que torceu o dedo da criança e passou a enforcar a mulher. Depois de muito esforço, a jovem conseguiu fugir com seus filhos e pedir ajuda a uma vizinha.

Quando a polícia chegou, o homem ainda estava fazendo ameaças para a mulher em frente de casa. O agressor foi levado para a delegacia e, no local, começou a insultar a PM, sendo que até tentou dar um soco no policial que fazia a escolta.

Por fim, ele foi contido e fichado. O nome do autor não foi divulgado pela PM.