CrianÃ§as e adolescentes aguardam apadrinhamentos na PÃ¡scoa

Páscoa Crianças e adolescentes aguardam apadrinhamentos na Páscoa

A Campanha Pacijus de Páscoa 2019, realizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, está ainda com mais de 800 crianças, das 20 comarcas participantes, aguardando apadrinhamento para uma Páscoa alegre.

As arrecadações serão feitas até o dia 10 de abril e o objetivo é presentear com ovos de chocolate todas as crianças e adolescentes das instituições.

O coelho da justiça, Justus, está desesperando, pois, de 1.083 crianças cadastradas, apenas pouco mais de 200 foram atendidas e as demais esperam um gesto solidário. Na página da campanha estão disponíveis algumas informações das crianças cadastradas, como idade e entidade que a atende.

É muito fácil participar e fazer uma criança feliz doando um ovo de chocolate. Para participar, basta acessar aqui, escolher uma criança e clicar em “Quero Presentear!”, um formulário será aberto e deve ser preenchido pelo padrinho. Depois você receberá um e-mail confirmando o apadrinhamento. É possível apadrinhar mais de uma criança, e na página da campanha consultar os variados pedidos, desde ovos de páscoas e, até mesmo, caixas de bombons.

Assim que arrecadados, no dia do evento de entrega, o coelhinho Justus fará a distribuição dos chocolates e alegrará com brincadeiras as crianças.

Os parceiros dessa campanha de solidariedade são: TRE-MS, Plaenge, Moto Clube Abutre's, Cartório do 5º Ofício, Escola Paulo Freire, Faculdade Insted, Justiça Federal, Lions Internacional, Cartório Catizane, Mécari Distribuidora, Cartório do 1° Ofício de Protesto, Sindijus, Amaporã Seguros, Vinicius Coutinho - Consultoria e Perícia e MPE.

Os ovos de páscoa podem ser entregues nos seguintes postos de arrecadação:

Campo Grande

TJMS – Secretaria de Comunicação – Marta (67)3314-1667

Fórum – Núcleo de Informática (3º andar) – Erick (67) 3317-3665

Cidades do interior

Fórum – Procurar pela assistente social da Comarca