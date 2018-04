Dom Antônio Barbosa Crianças e idosa são atropeladas a caminho da escola "As vítimas estavam a caminho do colégio e creche Padre Thomaz Ghiraldelli"

Corpo de Bombeiros no local do acidente, em Campo Grande, MS Foto: Reprodução/Osvaldo Nóbrega/TV Morena

Duas crianças foram atropeladas na frente de uma escola pública, no bairro Dom Antônio Barbosa, região sul de Campo Grande.

Testemunhas informaram que uma motorista colocou a idosa e uma das crianças no carro, levando as vítimas para uma unidade de emergência. A outra criança, de 7 anos, machucou o pé e foi atendida dentro da escola, sem necessidade de atendimento médico.

As vítimas estavam a caminho do colégio e creche Padre Thomaz Ghiraldelli, localizada no mesmo endereço do acidente, que é o cruzamento das ruas Lúcia dos Santos e Adekaude Maia Figueiredo. Ainda conforme testemunhas, é grande a insegurança no trânsito. Ao todo, estudam 2,5 mil alunos na escola.