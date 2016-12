Cidade Crianças recebem visita de papai noel na Santa Casa

As crianças internadas na Santa Casa receberam uma visita muito especial na manhã desta quinta-feira (22), a O Papai Noel da Infraero visitou os meninos e meninas internados no sexto, segundo e quarto andares do hospital. Com muita alegria, as crianças receberam o “bom velhinho”, tiraram fotos e agradeceram os brinquedos de Natal.

De acordo com a administradora da Infraero, Daniele Lucas Voria, foram arrecadados cerca de 100 brinquedos para serem doados às crianças internadas na Santa Casa. Questionada como o hospital foi escolhido para as doações, Daniele explicou que a empresa queria ajudar uma instituição que realmente precisasse.

“As crianças ficam tão fragilizadas dentro de um hospital. Aqui, não é um ambiente que elas querem. As crianças gostam de correr, brincar. Foi por isso que escolhemos a Santa Casa. Queríamos trazer um pouco mais de alegria à essas crianças. Nós somos mães também e já ficamos com os filhos internados. Sabemos o quanto essa rotina é difícil”, explica.

Questionada como foi a experiência da ação com as crianças internadas na Santa Casa, Daniele afirma que foi uma lição de vida. “É muito gratificante estar aqui hoje e poder ver cada sorriso destas crianças. Para gente é um gesto tão pequenos, mas para eles representa muita coisa. Hoje, aqui para mim foi uma lição de vida”.

Além da Daniele, estavam presentes a pedagoga da Infraero, Irineia Umbelina e Valdenice Santos Oliveira da comunidade aeroportuária, todas representando a superintendente, Bárbara Antônia dos Reis Neto. Do hospital estavam a coordenadora de eventos, Cátia Almeida e a assistente social, Vanderlene Pereira.