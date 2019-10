CULTURA Crianceiras Manoel de Barros volta a Campo Grande dia 20 de outubro Projeto que musicaliza obras literárias para o público infantil, criando uma ponte entre poesia e melodia, será apresentado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

Poeta Manoel de Barros Foto: Divulgação/ Mario Castello

Concebido como um espetáculo para aproximar as crianças do universo artístico e literário do poeta Manoel de Barros, o projeto Crianceiras retorna a Campo Grande no dia 20 de outubro, às 17 horas. Ele será apresentado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo e a entrada custa R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

O espetáculo utiliza de metalinguagens que despertam a curiosidade e o amor pelo mundo das artes. “O projeto Crianceiras nasceu do desejo de reverenciar a obra de Manoel de Barros, por meio de minha música. Ao mergulhar em sua obra, percebi o quanto era lúdico aquele universo de encantamento e descobertas, vividas pelo poeta em sua infância pantaneira. Assim, surgiu a ideia de musicar sua obra para o público infantil, criando uma ponte entre a poesia e a melodia, de forma que seus versos pudessem ser entoados como o canto dos passarinhos, e levados com o vento, sem direção”, conta o idealizador e realizador do projeto, o cantor e compositor sul-mato-grossense Márcio de Camillo.

Desde então o projeto tomou corpo e já possui dois CDs, sendo o primeiro inspirado na obra de Manoel de Barros e o segundo na de Mario Quintana. A ideia que deu origem ao primeiro CD surgiu da necessidade de Márcio aproximar a filha da poesia e também do desejo de homenagear a obra de um dos maiores poetas brasileiros, o mato-grossense Manoel de Barros (1916 – 2014). Todo o projeto de musicalização foi acompanhado por Manoel de Barros, então vizinho e amigo de Márcio.

Indicado no “Prêmio de Musica Brasileira” como melhor álbum infantil em 2012, as faixas do CD Crianceiras Manoel de Barros ganharam videoclipes transmitidos no canal Gloob, tornando a obra cada vez mais presente no cotidiano das crianças.

Ainda em 2012, Márcio estreou o espetáculo cênico musical, concebido a partir do primeiro CD, dirigido por Luiz André Cherubini, um dos fundadores do Grupo Sobrevento, especializado em teatro de animação. O musical Crianceiras Manoel de Barros reúne poesia, música, imagem, ação e movimento em uma encenação delicada e divertida, concebida por artistas comprometidos com a arte contemporânea feita para crianças.

O espetáculo que percorre o Brasil inteiro há mais de seis anos, além de animar e cativar o público com as poesias de Manoel de Barros, mescla elementos reais e virtuais. As personagens ilustradas por Martha de Barros, filha do poeta Manoel de Barros, saem do papel e ganham vida no palco, por meio de recursos digitais e de outras linguagens, interagindo com o cantor, músicos e atores ao longo do musical.

O primeiro CD além de ter originado o espetáculo também rendeu um aplicativo com conteúdo educativo disponível para download gratuito na Googleplay e Appstore. Tanto os CDs, como o espetáculo e o app, possuem um grande viés educativo e têm sido cada vez mais utilizados por professores e educadores como ferramenta pedagógica para aproximar seus alunos e educandos de obras de importantíssimo valor para a cultura brasileira.

O projeto ensina poesia e literatura de um jeito divertido, sem subestimar os pequenos, valorizando-os como seres humanos plenos e capazes de compreender poesia, até porque toda criança nasce meio poeta. Pais, mães e educadores sabem bem disso!

SERVIÇO

O Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo fica na avenida Waldir dos Santos Pereira, sem número, no Parque dos Poderes. A entrada do espetáculo custa R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) e pode ser adquirida através do site www.ingressonacional.com.br e nas barbearias A Banca.