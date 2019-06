Necropsia Crime descartado:comerciante achado morto em bar sofreu 'derrame cerebral', aponta necropsia Vítima morada em uma residência nos fundos do comércio

O comerciante Lourenço Henrique de Souza, 44 anos, morreu em razão de um acidente vascular cerebral, apontou exame necroscópico realizado nesta sexta-feira (28), em Rio Brilhante. Ele foi achado morto no final da tarde desta quinta-feira (27), dentro de um bar. Ferimentos no rosto dele levaram a polícia a suspeitar de homicídio.

Conforme o Rio Brilhante em Tempo Real, o tipo de AVC sofrido pela vítima foi o homorrágico. Para a Polícia Civil, os ferimentos na boca e no nariz do comerciante podem ter sido causados pela queda no chão.

Lourenço morava sozinho nos fundos do bar na Rua Santana bairro vila Nova Esperança, e a família descreveu a polícia que ele sofria problemas de saúde.