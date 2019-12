CINEMA Criticado, musical "Cats" tem estréia adiada para serem feitos ajustes O filme teve nova data de premiere divulgada nessa segunda-feira (30)

Taylor Swift em cena de Cats

Um dos musicais mais famosos da Broadway, trazido para o cinema por meio de animação, “Cats” teve sua estréia adiada, segundo informou os produtores nessa segunda-feira (30). O longa-metragem havia sido anunciado ao público por meio de um trailer, que de ‘simples’ acabou sendo muito criticado. Com o termômetros, os criadores decidiram por adiar o lançamento à fazer ajustes na animação. O famoso musical tinha estréia prevista para 10 de dezembro, em Londres, de acordo com o Daily Mail.

O diretor do filme, Tom Hopper, disse ao site Empire que se surpreendeu com a negativa dos fãs. "Nós terminamos de gravar em março, então todos os efeitos visuais do trailer estavam em estágios iniciais. Havia algumas pistas entre as respostas do público sobre como evoluir a produção", completou. Ainda de acordo com o Daily Mail, a assessoria de Andrew Lloyd Webber, criador da história e responsável pela parte musical do filme, confirmou o filme irá estrear depois.

Agora, as informações dão conta de que a première de "Cats" será em Nova York, no dia 16 de dezembro. No Brasil, o filme está previsto para estrear no dia 25 do mesmo mês. A cantora Taylor Swift, assim como Jason Derulo, Jennifer Hudson e outros são as estrelas presentes na obra.

VEJA O TRAILER