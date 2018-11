Inscrições Cruz Vermelha abre inscrições para curso de Primeiros Socorros Pediátricos Curso tem como objetivo capacitar o aluno em agir frente a algum atendimento emergencial envolvendo crianças

O departamento de Socorro e Desastres da Cruz Vermelha Brasileira do Mato Grosso do Sul realizará no dia 15 de dezembro o curso de Primeiros Socorros Pediátricos.



O curso tem como objetivo capacitar o aluno em agir frente a algum atendimento emergencial envolvendo crianças, podendo salvar vidas quando realizado de forma correta, onde capacita cuidadores – sejam pais, avós ou babás – a atender adequadamente vítimas de acidentes domésticos e mal súbito, especialmente em crianças e recém-nascidos.

Será no dia 15 de dezembro de 2018, das 08h ao 12h com carga horária de 4 horas e emissão de certificado. O curso custa R$ 60,00 e as vagas são limitadas. Inscrições podem ser realizadas até o dia 14 de dezembro de 2018, pelo link. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode realizar o curso de Primeiros Socorros Pediátricos, mesmo sem ter experiência ou ter realizado algum curso da área.