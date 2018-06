Cruz Vermelha Brasileira MS promoverá palestra sobre comunicação

No dia 08 de julho a Cruz Vermelha Brasileira Filial MS completa 35 anos. Das diversas atividades programadas para a comemoração do aniversário, no dia 07/07 (sábado), será realizada a palestra “Comunicação Institucional para o Terceiro Setor: mídias tradicionais e suas alternativas”. O evento contará com um nome de peso na área das mídias digitais no Brasil, o jornalista Roberto Andrade.



Roberto Andrade tem em seu currículo 30 anos de experiências nas mais diversas áreas da comunicação. Possui MBA em marketing digital e foi nesse ramo que alcançou seu maior destaque. Como consultor, coordenou o projeto de migração das plataformas offline-online para a TV Globo, além de atender diversas empresas para a integração com o crescente mercado online. No ramo da política, já são 14 campanhas que vão de prefeituras de capitais até a presidência da república, sempre se destacando pelas táticas inovadoras nas mídias digitais. “A ideia do evento é ajudar as entidades do terceiro setor a ampliarem seu diálogo com a sociedade, tanto por meio dos veículos de comunicação tradicional quanto por meio das mídias sociais e alternativas”, afirma Roberto Andrade.



A palestra tem por objetivo encontrar um formato para os comunicadores, em formação e em atuação, priorizarem pautas do terceiro setor. “Este evento, além de ser uma forma de comemorar o nosso aniversário, é ao mesmo tempo uma oportunidade para prestar mais um serviço para a sociedade sul-mato-grossense. Acreditamos que estreitando os laços entre as entidades do terceiro setor, os órgãos de imprensa, jornalistas e estudantes de comunicação, estamos cumprindo parte do nosso papel social”, afirma o presidente da CVBMS Tácito Nogueira.



A palestra será gratuita e acontecerá no sábado, dia 07 de julho, às 9:30 no auditório da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande - ACICG, localizado à rua Rua 15 de Novembro, 390 - Centro. As inscrições podem ser feitas pelo site da entidade no endereço http://bit.ly/CVBMS_Comunicacao.